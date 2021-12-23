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مصادر رئيس الحكومة لـ"لبنان24": لا صحة لكل الكلام الذي يتم التداول به عن انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقررات المجلس الأعلى للدفاع بالأمس، وما اتخذ من مقررات مسألة طبيعية وتنسجم مع قرار التعبئة العامة

Lebanon 24
23-12-2021 | 11:44
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