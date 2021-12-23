مصادر رئيس الحكومة لـ"لبنان24": لا صحة لكل الكلام الذي يتم التداول به عن انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقررات المجلس الأعلى للدفاع بالأمس، وما اتخذ من مقررات مسألة طبيعية وتنسجم مع قرار التعبئة العامة

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