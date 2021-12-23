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الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في شهر مع تراجع المخاوف بشأن "أوميكرون" (الشرق)

Lebanon 24
23-12-2021 | 14:04
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