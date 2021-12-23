رضوان عقيل لصار الوقت : الرئيس ميقاتي عندما التقى الرئيس بري بعد زيارة غوتيريس أعرب أنه لا يقبل بأي امر غير دستوري او لا ينص عليه القانون والبعض حاول تصوير الامر على انه اشكال بين الاثنين وهذا ليس صحيحاً

Lebanon 24