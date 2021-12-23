أخبار عاجلة

النائب حكمت ديب لـ"MTV": توزيع المازوت من قبل "التيار الوطني الحر" إلى بعض الحزبيين ليس رشوة انتخابيّة بل نوع من المساعدة التي يعتمدها الجميع

Lebanon 24
23-12-2021 | 16:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل خلال نشاط بحضور السفير الروسي في البترون: اهلا بكم في البترون التي تستضيف البيت اللبناني-الروسي الذي نشهد لنشاطه
lebanon 24
24/12/2021 02:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نجدّد مطالبتنا بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان فالأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى
lebanon 24
24/12/2021 02:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل: الاستقلال تتهدده اليوم امور كثيرة اولها وضع اليد الاقتصادية والمالية على لبنان
lebanon 24
24/12/2021 02:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نحذر من إستغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع إقتصادياً ومالياً وأمنياً
lebanon 24
24/12/2021 02:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:38 | 2021-12-23
18:30 | 2021-12-23
18:21 | 2021-12-23
18:20 | 2021-12-23
18:19 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website