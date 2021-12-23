أخبار عاجلة

‏التحالف: راقبنا عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في العاصمة صنعاء

Lebanon 24
23-12-2021 | 18:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحالف: استهدفنا معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة
lebanon 24
24/12/2021 02:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: العملية بصنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة
lebanon 24
24/12/2021 02:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف العربي: مراكز العمليات المدمرة في صنعاء ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح اليوم
lebanon 24
24/12/2021 02:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض في صنعاء ومخازن تموين للجبهات
lebanon 24
24/12/2021 02:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:38 | 2021-12-23
18:30 | 2021-12-23
18:21 | 2021-12-23
18:20 | 2021-12-23
18:05 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website