الراعي: نطالب باستعادة نظامنا الديمقراطي لاننا نعيش منذ سنوات بحالة اللا نظام ونطالب باسترداد دولتنا لاننا نعيش خارج سقفها وهي تعيش خارج ميثاقيتها وتخضع لارادة احادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها

Lebanon 24