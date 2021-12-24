الراعي: اللبنانيّون بما يعانون وبما ارتكبوا من خطايا بحق بعضهم البعض وبحق لبنان هم معنيون بهذا الحدث الميلادي ونحن لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة فتعالينا عليه وشككنا بالنعمة

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