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الراعي: اللبنانيّون بما يعانون وبما ارتكبوا من خطايا بحق بعضهم البعض وبحق لبنان هم معنيون بهذا الحدث الميلادي ونحن لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة فتعالينا عليه وشككنا بالنعمة

Lebanon 24
24-12-2021 | 02:41
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