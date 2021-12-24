أخبار عاجلة

الراعي: حبّذا لو يسير المسؤولون بين الناس ويستمعون الى انين الموجوعين وصراخ الاطفال ولو انهم نظروا الى ما عليهم من مستحّقات تجاه المستشفيات والمدارس والمياتم والمؤسسات الانسانية

Lebanon 24
24-12-2021 | 02:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: لا يتعايش الاستقلال مع حكم لا يؤمّن لشعبه الرفاهية وحبّذا لو يؤمن المسؤولون أن وجود لبنان هو مشروع استقلال سيادي حيادي في هذا الشرق
lebanon 24
25/12/2021 08:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
lebanon 24
25/12/2021 08:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: نصلّي لكي يُصغي المسؤولون إلى إلهامات الله خصوصاً الذين يستعملون نفوذَهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
25/12/2021 08:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتل نواب بعلبك الهرمل: لوضع خطة طوارىء صحية تستجيب لحاجات الناس والمستشفيات
lebanon 24
25/12/2021 08:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:24 | 2021-12-25
00:50 | 2021-12-25
00:45 | 2021-12-25
00:31 | 2021-12-25
00:29 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website