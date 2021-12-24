الراعي: حبّذا لو يسير المسؤولون بين الناس ويستمعون الى انين الموجوعين وصراخ الاطفال ولو انهم نظروا الى ما عليهم من مستحّقات تجاه المستشفيات والمدارس والمياتم والمؤسسات الانسانية

Lebanon 24