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الراعي: الخلاص الوحيد هو اعلان حياد لبنان الايجابي الناشط الرافض لتحويل لبنان مقرا او ممراً لاي وجود اجنبي وحماية للشراكة والوحدة

Lebanon 24
24-12-2021 | 02:44
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25/12/2021 08:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كميل شمعون: نريد دولة سلاحها الوحيد هو سلاح الجيش ومبنية على أسس الديمقراطية الحقيقية ومن الضروري أن نتكاتف هنا وفي الانتشار كي يصل صوتنا إلى مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الوطنية وتنظيم مؤتمر دولي يكرّس حياد لبنان ويعيدنا إلى الحضن العربي
lebanon 24
25/12/2021 08:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في رسالة العيد: هذا هو خلاص لبنان الوحيد
lebanon 24
25/12/2021 08:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: بعد تتبع الحالات الايجابية القادمة من الخارج هناك شك بوجود حالتي أوميكرون دخلتا الى لبنان
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25/12/2021 08:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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