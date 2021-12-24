الراعي: أهل السلطة غارقون في صراعاتهم وبيحثون عن حيل وتسويات للانتقام من بعضهم البعض والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية لغايات ضدّ مصلحة لبنان

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