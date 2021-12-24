ميقاتي مُعايداً اللبنانيين بمناسبة الأعياد المجيدة: نتمنى أن تحمل الأيام المقبلة السلام والأمان للجميع وأن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين

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