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ميقاتي مُعايداً اللبنانيين بمناسبة الأعياد المجيدة: نتمنى أن تحمل الأيام المقبلة السلام والأمان للجميع وأن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين
Lebanon 24
24-12-2021
|
03:11
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