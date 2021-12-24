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إسرائيل هيوم: الكنيست يوافق على ميزانية إضافية سرية يرجح أنها لمواجهة إيران عسكريا (العربية)

Lebanon 24
24-12-2021 | 04:46
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