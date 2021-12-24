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الخارجية التركية: من المهم الحفاظ على الهدوء على الأرض وأن يقرر الليبيون جميع الجوانب المتعلقة بالانتخابات من خلال إطار قانوني وعلى أساس التفاهم المشترك

Lebanon 24
24-12-2021 | 05:07
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