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الخارجية الأميركية: بايدن ملتزم بمواجهة تهديد إيران وضخها "غير الشرعي" للأسلحة إلى الجماعات المسلحة مثل الحوثيين

Lebanon 24
24-12-2021 | 07:26
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