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سلاح البحرية الأوكراني يُعلن وصول فرقاطة فرنسية إلى شواطئ أوديسا على البحر الأسود

Lebanon 24
24-12-2021 | 09:32
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