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الرئيس عون: المسيحية المشرقية لا تعيش الاّ عبر الحوار المسيحي - الاسلامي، والدولة المدنية بحاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي كي تتحقق في لبنان

Lebanon 24
24-12-2021 | 14:19
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