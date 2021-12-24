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اليونان: 13 قتيلا وعدد من المفقودين إثر غرق قارب مهاجرين في بحر إيجة

Lebanon 24
24-12-2021 | 23:54
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