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وصول الرئيس عون إلى بكركي للمشاركة في قداس الميلاد الذي يترأسه البطريرك الراعي

Lebanon 24
25-12-2021 | 02:15
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