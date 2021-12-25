أخبار عاجلة

العربية: قوات سوريا الديموقراطية تعلن اعتقال أحد أكبر قيادات تنظيم داعش

Lebanon 24
25-12-2021 | 02:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني تركي: اعتقال 12 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة
lebanon 24
26/12/2021 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خطرٌ كبير في شمال سوريا.. مخاوف من ظهور تنظيم أشد خطورة من "داعش"!
lebanon 24
26/12/2021 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد: مقتل 7 من قوات النظام السوري في اشتباكات مع داعش غرب دير الزور (العربية)
lebanon 24
26/12/2021 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات العراقية تبدأ عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في سلسلة جبال حمرين
lebanon 24
26/12/2021 06:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:22 | 2021-12-25
16:20 | 2021-12-25
16:09 | 2021-12-25
16:08 | 2021-12-25
15:55 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website