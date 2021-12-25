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الرئيس عون من بكركي: أعتذر عن عدم الكلام اليوم و"بتلاقوني يوم الاثنين وساعتها رح نحكي"

Lebanon 24
25-12-2021 | 02:58
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