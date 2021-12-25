الراعي في قداس عيد الميلاد: امتهنوا قهر الشعب ولفه بثوب الحزن بدل فرحة العيد ولسنا ندري اهدافهم ونأمل ان تتمكنوا يا فخامة الرئيس من ايجاد السبل لتحرير الدولة من مرتهنيها

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