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الراعي: نهيب بالحكومة الا تخضع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية

Lebanon 24
25-12-2021 | 03:45
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الراعي: نطالب باستعادة نظامنا الديمقراطي لاننا نعيش منذ سنوات بحالة اللا نظام ونطالب باسترداد دولتنا لاننا نعيش خارج سقفها وهي تعيش خارج ميثاقيتها وتخضع لارادة احادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها
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26/12/2021 06:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/12/2021 06:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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