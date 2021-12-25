المطران عودة في عظة قداس عيد الميلاد: بلدنا عالق بين مجلس وزراء معلّق الأعمال وتحقيق يحاول النافذون تعطيله للحيلولة دون كشف الحقيقة التي يطالب بها ذوي ضحايا تفجير المرفأ وهذا حقّ لهم وواجب على الدولة

Lebanon 24