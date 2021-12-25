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رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ عاصم عراجي لـ"الجديد": كلجنة صحة وافقنا على خطة التغطية الصحية الشاملة ولكن الخلاف السياسي في البلد عطّلها وتم اقتراح اتباعها للصندوق الوطني للضمان الجتماعي وليس لمؤسسة أخرى

Lebanon 24
25-12-2021 | 04:33
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