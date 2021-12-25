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البابا فرنسيس: لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة وظروفًا مقلقة للغاية ولنفتح أنفسنا للحوار باتّجاه المصالحة والقوّة

Lebanon 24
25-12-2021 | 06:14
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