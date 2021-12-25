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البابا فرنسيس: دعونا نفكّر في الشعب السوري الذي يعيش حرباً والعراق الذي يعيش نهوضاً بعد مأساة ضخمة تدور منذ سنوات بصمت

Lebanon 24
25-12-2021 | 06:15
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