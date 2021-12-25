الراعي: هذا الليل الطويل سيعقبه فجر ونحن في زمن الميلاد حين سطع نور السلام والمحبة وعالم آخر ونحن في هذا الليل الذي نعيشه اليوم لا بد أن يسطع فجر لبنان الحقيقي

Lebanon 24