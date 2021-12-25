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جيش الاحتلال الاسرائيلي يصدر قراراً عسكرياً يمنع المستوطنين من الوصول لمستوطنة "حومش" حتى إشعار آخر بعد مواجـهات عنيفة في برقة

Lebanon 24
25-12-2021 | 14:27
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