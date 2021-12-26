أخبار عاجلة

هارون لـ"صوت لبنان": الوضع الصحي في المستشفيات على الحدود واذا اتت موجة كبيرة لن تستطيع المستفيات احتواءها

Lebanon 24
26-12-2021 | 02:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هارون لـ"صوت المدى": لا قدرة للمستشفيات لاعادة فتح الاقسام التي اقفلت واذا عادة موجة كورونا جديدة لن تستطيع المستشفيات تحملها
lebanon 24
26/12/2021 16:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"صوت كل لبنان": معظم المستشفيات اقفلت اقسام كورونا بعد آخر موجة شهدناها ومن الصعب جدا استيعاب موجة جديدة من الفيروس
lebanon 24
26/12/2021 16:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: في ما يتعلق بالوضع مع اسرائيل فقد أعدتُ التأكيد لسعادته على التزام لبنان تنفيذ القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش وقوات "اليونيفيل"، لافتاً إياه الى استمرار الانتها
lebanon 24
26/12/2021 16:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التجمع الطبي الاجتماعي: الوضع الصحي في خطر مع دخول أوميكرون إلى لبنان
lebanon 24
26/12/2021 16:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:46 | 2021-12-26
08:23 | 2021-12-26
08:18 | 2021-12-26
07:26 | 2021-12-26
07:15 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website