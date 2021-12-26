الراعي: اللبنانيون يتوقون الى رؤية جيل سياسي جديد يتمتع بمؤهلات القيادة وحسن الحوكمة خصوصاً بعدما تأكدوا ان لا اصلاح ولا تغيير ولا انقاذ من خلال جماعة سياسية عبثت بالبلاد والعباد

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