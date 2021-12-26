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الراعي: اللبنانيون يتوقون الى رؤية جيل سياسي جديد يتمتع بمؤهلات القيادة وحسن الحوكمة خصوصاً بعدما تأكدوا ان لا اصلاح ولا تغيير ولا انقاذ من خلال جماعة سياسية عبثت بالبلاد والعباد

Lebanon 24
26-12-2021 | 03:49
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