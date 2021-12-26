أخبار عاجلة

بوتين: رد روسيا على توسع الناتو شرقا قد يكون مختلفا للغاية ويعتمد على توصيات الخبراء العسكريين

Lebanon 24
26-12-2021 | 03:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بوتين: قد يكون رد روسيا على توسع الناتو شرقاً مختلفاً للغاية
lebanon 24
27/12/2021 01:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين شدد في اتصال مع ماكرون على ضرورة إجراء مفاوضات فورية لضمان عدم توسع الناتو شرقا
lebanon 24
27/12/2021 01:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ جونسون بضرورة إجراء مفاوضات لمنع توسع الناتو شرقا (العربية)
lebanon 24
27/12/2021 01:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نريد ضمان الأمن لروسيا وأوضحنا أن أي تحرك للناتو شرقا غير مقبول
lebanon 24
27/12/2021 01:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:03 | 2021-12-26
17:45 | 2021-12-26
17:18 | 2021-12-26
17:16 | 2021-12-26
17:07 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website