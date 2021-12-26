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الرئاسة الأوكرانية: الانتخابات في إقليم دونباس يجب أن تتم بعد خروج المسلحين الأجانب وبسط سلطتنا عليه

Lebanon 24
26-12-2021 | 04:19
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