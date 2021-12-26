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أخبار عاجلة
رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: سنحل مشاكل تركيا على أسس ديمقراطية إذا وصلنا إلى السلطة (العربية)
Lebanon 24
26-12-2021
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06:02
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