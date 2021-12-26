"الجزيرة" عن وكالة الأنباء الأردنية: وزارة الصحة تعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون اليوم الأحد ليصل عدد الإصابات بالمتحور إلى 328 إصابة

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