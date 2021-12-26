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الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها بعد تقارير عن مجزرة بحق المدنيين في بورما

Lebanon 24
26-12-2021 | 13:14
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