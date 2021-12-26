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أخبار عاجلة
المفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات: دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في سورية أمر بالغ الأهمية لضمان تعزيز قدرات الاختبارات وإمكانية التطعيم بشكل عاجل
Lebanon 24
26-12-2021
|
17:16
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