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الرئيس الصومالي يعلن في بيان تعليق سلطات رئيس الوزراء حتى اكتمال التحقيقات في قضايا فساد

Lebanon 24
27-12-2021 | 00:37
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