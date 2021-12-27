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نقيب الاطباء شرف ابو شرف عبر صوت لبنان 100.5: الوضع الصحي العام للبلد لا يطمئن نعاني الكثيرمن المشاكل فأسرة الكورونا باتت شبه ممتلئة اضافة الى هجرة الاطباء والممرضات

Lebanon 24
27-12-2021 | 01:25
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