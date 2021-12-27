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المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: مهمّة عسكريّي الأمن العام أن يكونوا العين الساهرة للأنشطة الإرهابية ضماناً للاستقرار الداخلي والسلم الأهلي

Lebanon 24
27-12-2021 | 04:17
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