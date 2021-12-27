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الخارجية الإيرانية: على الطرف الآخر استغلال الفرصة المتاحة والتفاوض بجدية على المسودات الحالية

Lebanon 24
27-12-2021 | 05:13
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