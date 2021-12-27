رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين الساعة الثامنة مساء اليوم عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة يتناول فيها التطورات الراهنة والمواقف منها

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