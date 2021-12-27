أخبار عاجلة

بوتين يقول إنّ الوضع الأمني على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان "مقلق"

Lebanon 24
27-12-2021 | 07:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية القطري: الوضع الأمني في أفغانستان يعزز القلق لدى الدول المجاورة ودول المنطقة
lebanon 24
27/12/2021 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان: الوضع الأمني في أفغانستان مستقر ولا يوجد تهديد للدول القريبة والبعيدة
lebanon 24
27/12/2021 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الوضع في أفغانستان يثير القلق ويحمل مخاطر لمنطقة آسيا الوسطى
lebanon 24
27/12/2021 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الصومالية يقول إنه أمر القوات الأمنية بأخذ الأوامر منه رغم إعلان الرئيس تعليق مهامه
lebanon 24
27/12/2021 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:06 | 2021-12-27
13:06 | 2021-12-27
13:05 | 2021-12-27
13:04 | 2021-12-27
13:04 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website