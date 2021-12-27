حبيش لـ"الجديد": حلّ تيار المستقبل غير وارد وفي ما يتعلق بالتحالفات الإنتخابية لسنا محكومين بأي تحالف مع أحد ولكننا سنبقى تحت سقف 14 آذار

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