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عون: حاولت أن أمنع الانهيار ودعوت الى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرحت حلولاً ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب ولم يحسبوا أي حساب للناس

Lebanon 24
27-12-2021 | 13:04
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