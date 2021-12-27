عون: حاولت أن أمنع الانهيار ودعوت الى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرحت حلولاً ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب ولم يحسبوا أي حساب للناس

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