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عون: صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة

Lebanon 24
27-12-2021 | 13:09
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