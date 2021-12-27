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عون: تسألونني أين التعطيل؟ وأنا بدوري أسأل: أين لا يوجد تعطيل؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 13:09
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lebanon 24
28/12/2021 00:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يقاطع تكتل ″لبنان القوي″ جلسات مجلس النواب.. فيكتمل التعطيل؟
lebanon 24
28/12/2021 00:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً مع دول الخليج وأسأل: ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟
lebanon 24
28/12/2021 00:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يتحدث عن أمرٍ لا يوجد إلا في لبنان.. ما هو؟
lebanon 24
28/12/2021 00:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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