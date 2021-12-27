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أخبار عاجلة
عون: على الحكومة أن تعمل وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة
Lebanon 24
27-12-2021
|
13:15
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