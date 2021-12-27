أخبار عاجلة

إعلام عراقي: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم قوات تركية في محافظة نينوى (العربية)

Lebanon 24
27-12-2021 | 13:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إعلام النظام السوري: هجوم مسلح على قوات "قسد" قرب قاعدة أميركية بحقل "العمر" النفطي (العربية)
lebanon 24
28/12/2021 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قائد القوات العراقية: لا وجود لقوات للتحالف أو الناتو في قاعدة عين الأسد (العربية)
lebanon 24
28/12/2021 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم لـ "داعش" يستهدف نقطة للبشمركة في منطقة كولجو ضمن محافظة ديالى العراقية (الميادين)
lebanon 24
28/12/2021 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام عراقي: قوات مكافحة الشغب تحاول إبعاد أنصار المجموعات عن مدخل الجسر المعلق (العربية)
lebanon 24
28/12/2021 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:21 | 2021-12-27
16:53 | 2021-12-27
15:30 | 2021-12-27
15:16 | 2021-12-27
15:11 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website