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هزة أرضية بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل مملكة تونغا في المحيط الهادئ (روسيا اليوم)

Lebanon 24
27-12-2021 | 14:04
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