أخبار عاجلة

وزير الخارجية السوري: النظام التركي يحتل جزءاً من أرضنا ويمارس التتريك وله مصلحة في تدمير سوريا

Lebanon 24
27-12-2021 | 15:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا إجرامية وتخالف كل قرارات وقف إطلاق النار
lebanon 24
28/12/2021 00:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: وزير الخارجية الإماراتي أكد دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا
lebanon 24
28/12/2021 00:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: دمشق تدين بأشد العبارات القرار الصادر منذ يومين عن البرلمان التركي بتجديد ما يسمى "التفويض الممنوح" لأردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا لمدة سنتين
lebanon 24
28/12/2021 00:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: وجود تركيا في سوريا وليبيا يمثل ضماناً لإستقرار الأوضاع فيهما
lebanon 24
28/12/2021 00:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:37 | 2021-12-27
17:21 | 2021-12-27
16:53 | 2021-12-27
15:30 | 2021-12-27
15:16 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website